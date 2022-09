700.000 de locuri de munca create in sectorul energiilor regenerabile in ultimul an

Dezvoltarea diferitelor tipuri de energie regenerabila a permis crearea a 700.000 de locuri de munca la nivel mondial in ultimul an, in pofida efectelor persistente ale pandemiei de COVID-19 si a agravarii crizei energetice, arata un raport publicat joi de Agentia Internationala pentru Energie Regenerabila (IRENA), transmite AFP.In total, numarul de locuri de munca existente la nivel mondial in domeniul energiilor regenerabile (fotovoltaica, eoliana, hidroelectrica, biocarburanti, biogaz si ... citeste toata stirea