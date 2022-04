A crescut valoarea tichetelor culturale si de cresa. Urmeaza majorarea tichetele de masa

Dupa discutiile privind acordarea de vouchere pentru elevi si pentru cei cu venituri mici, coalitia de guvernare ia in calcul sa majoreze si valoarea tichetului de masa. Acum, acesta este de 20 de lei, insa in viitor ar putea ajunge la 30 sau chiar 40 de lei. Aceasta este o propunere avansata de PSD in interiorul coalitiei, insa, premierul Nicolae Ciuca ar fi fost deja de acord cu aceasta.Pana cand se va stabili cu cat si de cand va creste valoarea tichetelor de masa, intre timp s-au publicat ... citeste toata stirea