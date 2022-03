A inceput exploatarea gazelor din Marea Neagra

"Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra. Exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput deja, de catre cei de la compania Black Sea Oil&Gas. Se fac deja teste pentru a introduce prima molecula de gaz in sistemul national de transport. Incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus. Cei de la Romgaz vor finaliza in cel mai scurt timp preluarea perimetrului Neptun Deep, de la cei de la Exxon. Prin aceasta tranzactie, cei de la ... citeste toata stirea