AFIR: Peste 448 de milioane de euro, finantare prin PNDR, pentru investitii in exploatatii agricole

Un numar de 811 fermieri vor primi fonduri europene in cuantum total de 448,2 milioane de euro pentru finantarea investitiilor pe care acestia le vor realiza in propriile exploatatii agricole, informeaza luni Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).Potrivit unui comunicat al AFIR, rapoartele de selectie a cererilor de finantare depuse in etapa a doua a sesiunii anuale 2021 (perioada 25 noiembrie - 24 decembrie) pentru mai multe pachete (componente) aferente submasurii 4.1 ... citeste toata stirea