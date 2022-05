AFR: Romania are capacitatea de a deveni lider european in cultura de soia

Romania are capacitatea de a deveni lider european in cultura de soia, daca ar fi alocata anual o suprafata de aproximativ 700.000 de hectare, respectiv de cinci ori mai mult decat in prezent, potrivit Asociatiei Fermierilor din Romania (AFR).In 2021, suprafata cultivata cu soia a fost de 140.000 de hectare, in scadere cu 29% fata de 2020 (169.000 hectare), iar productia obtinuta a depasit 347.000 de tone, inregistrand un avans de 25% fata de anul anterior, cand s-au consemnat 322.000 de tone. ... citeste toata stirea