AJFP Galati: ANAF a rambursat TVA in cuantum de 2,78 miliarde lei, in luna iunie

Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati informeaza ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a rambursat in luna iunie 2,78 miliarde lei, cu un miliard de lei mai mult decat in iunie 2021, dar si peste media lunara din anul 2022 (de 1,82 miliarde lei).Cumulat, in primele sase luni ale anului curent, s-a restituit TVA catre mediul economic de 12,46 miliarde lei (echivalentul a cca. 2,5 miliarde de euro), valoare superioara celei din perioada similara a anului 2021. ... citeste toata stirea