AJFP Galati anunta extinderea serviciului de verificare a documentelor electronice eliberate in SPV

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati informeaza contribuabilii cu privire la implementarea pe site-ul ANAF, in sectiunea Servicii Online/Verificare documente electronice eliberate in Spatiul Privat Virtual, a posibilitatii de verificare de catre terte persoane a autenticitatii certificatelor emise in format electronic.Astfel, serviciul Verificare documente electronice eliberate in Spatiul Privat Virtual este disponibil pentru verificarea autenticitatii mai multor categorii de ... citeste toata stirea