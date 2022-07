AJFP Galati: Ce trebuie sa stie contribuabilii despre Call-center-ul ANAF

Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati informeaza ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ofera indrumare si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal si cel al tehnologiei informatiei prin intermediul Call-Center-ului, la numarul de telefon: 031.403.91.60.Indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor constau in furnizarea de informatii cu caracter general in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal ... citeste toata stirea