AJFP Galati: Obligatia inregistrarii in SPV a unor categorii de persoane

In virtutea rolului activ al organului fiscal, Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati reaminteste contribuabililor faptul ca persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent in una dintre formele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 sunt obligate sa transmita organului fiscal cererile, inscrisurile, sau ... citeste toata stirea