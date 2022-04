AJFP Galati: Titlurile de stat Tezaur emise in luna aprilie au maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi de pana la 5,8%

Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati informeaza ca Ministerul Finantelor da startul unei noi sesiuni de cumparare a titlurilor de stat Tezaur, incepand de luni, 4 aprilie a.c.. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu, sunt in forma dematerializata, au maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 4,8% si 5,8%."Le multumesc celor aproape 48.000 de romani care au avut incredere in titlurile de stat TEZAUR si au investit peste 2 miliarde de lei, in primele doua ... citeste toata stirea