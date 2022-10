Ajutor de stat regional, de 290 milioane euro, pentru firmele din industria alimentara si constructii

Doua dintre cele mai importante si cele mai afectate sectoare economice, industria alimentara si constructiile, pot beneficia de un sprijin financiar consistent. Este vorba de 290 de milioane de euro, granturi pentru investitii in retehnologizare acordate IMM-urilor din cele doua domenii sau din cele conexe.In functie de apelant si de proiectele depuse, ajutorul de stat poate fi intre 50.000 de euro si 500.000 de euro, in limita de maximum cinci ori cifra de afaceri neta realizata in ... citeste toata stirea