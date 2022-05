Al doilea cel mai mare producator mondial de zahar restrictioneaza exporturile

Dupa Brazilia, India impune la randul ei restrictii asupra exporturilor de zahar pentru a-si creste disponibilitatea pe piata interna si pentru a preveni cresterea preturilor, scrie editia locala a The Economic Times. Guvernul a ordonat furnizorilor sa obtina autorizatii de vanzare a zaharului in strainatate in perioada 1 iunie - 31 octombrie.Acest lucru este valabil pentru exportul de zahar brut, zahar rafinat si zahar alb, potrivit unui aviz al Directiei Generale de Comert Exterior (DGFT). ... citeste toata stirea