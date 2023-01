ANAF a publicat DECLARATIA UNICA 2023

In virtutea rolului activ al organului fiscal, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati aduce la cunostinta contribuabililor persoane fizice faptul ca in data de 11.01.2023 a fost publicat pe site-ul www.anaf.ro, in sectiunea Servicii Online/ Descarcare declaratii electronice, formatul electronic al DECLARATIEI UNICE (formular 212)."Modelul Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice precum si instructiunile de completare ale ... citeste toata stirea