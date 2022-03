ANAF blocheaza conturile unei mari companii din Rusia cu reprezentanta in Romania

ANAF a emis un ordin, publicat in Monitorul Oficial joi, 17 martie 2022, privind blocarea fondurilor detinute de compania aeriana rusa Aeroflot in Romania. Astfel, au fost blocate conturile reprezentantei din Romania a companiei aeriene ruse Aeroflot, companie in cadrul careia au functii de conducere Vitaly Gennadyevich Savelyev, Igorevich Poluboyarinov si Sergey Viktorovich Chemezov, persoane aflate pe lista de sanctiuni a UE.Decizia presupune blocarea a trei conturi pe care compania le are ... citeste toata stirea