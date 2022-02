ANALIZA | Efectele financiare ale razboiului din Ucraina: Dolarul se intareste, monedele europene sunt vulnerabile

Inceputul atacului Rusiei asupra Ucrainei a generat volatilitate in pietele internationale. Analistii afirma ca monedele europene raman vulnerabile la o acutizare a conflictului, mai ales daca gazul va continua sa se scumpeasca, in timp ce dolarul va fi moneda preferata de investitori.In acest moment, sanctiunile vestice n-au produs inca efecte puternice in piete - petrolul chiar a scazut dupa anuntarea lor - dar acestea ar putea fi suplimentate la nevoie. Dupa ce la inceputul saptamanii ... citeste toata stirea