ANRE a aprobat decontarea unei sume de 916 milioane lei catre furnizorii de energie

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 916 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, marti, Agerpres.Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin ... citeste toata stirea