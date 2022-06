ANRE incurajeaza furnizorii de energie electrica sa oferteze clientilor contracte dinamice, cu decontare orara

Furnizorii de energie electrica ar trebui sa oferteze clientilor contracte dinamice, cu decontare orara, pentru a veni in intampinarea acestora, astfel incat, sa poata, in momentele in care preturile sunt mici, sa faca stocare de energie si sa o utilizeze in momentul in care preturile sunt mari, a afirmat Dumitru Chirita, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE)."Nu numai productie si distributie avem in zona energetica, avem si furnizori. Ii incurajez pe furnizorii ... citeste toata stirea