Antreprenor din turism: FARA vouchere de vacanta pentru o parte dintre bugetari!

Angajatii institutiilor publice vor primi vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, in perioada 2022 - 2026, conform unui act normativ adoptat de Executiv la finele anului trecut, informeaza agerpres.ro. Insa chiar unii antreprenori din turism sunt de parere ca o redistribuire a bugetului alocat voucherelor de vacanta pare sa fie o solutie mult mai buna.O varianta ce ar putea fi luata in calcul este ca angajatii la stat care castiga 3.000 - 4.000 de euro sa nu beneficieze de ... citeste toata stirea