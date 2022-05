Anunt pentru inceperea proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Naruja, judetul Vrancea, cu materiale si echipamente specifice in vederea gestionarii crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2"

Comuna Naruja, in calitate de beneficiar, deruleaza, proiectul "Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Naruja, judetul Vrancea, cu materiale si echipamente specifice in vederea gestionarii crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2", in baza contractului de finantare nr. 1321/06.04.2021, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare.Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: ... citeste toata stirea