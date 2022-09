Anunt privind finalizarea proiectului POC P_40_340 CRESC-INTEL, ctr. de finantare nr. 12/2016, cod SMIS 105803

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, cu sediul in Galati, Str. Domneasca nr. 47, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului cu titlul: "Transfer de cunostinte privind cresterea eficientei energetice si sisteme inteligente de putere - CRESC-INTEL", contract de finantare nr. POC P_40_340, ctr. 12/2016, cod SMIS 105803.Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea transferului de cunostinte tehnologice si personal cu competente in Cercetare, Dezvoltare si Inovare ... citeste toata stirea