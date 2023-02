Anunt privind inceperea proiectului "CONSOLIDAREA POZIEsIEI PE PIAEsA A SC DIRA UTILAJE SRL" 03.02.2023

DIRA UTILAJE SRL, cu sediul in Municipiul Galati, Bulevardul Constructorilor, Numarul 9, Bloc B1, Scara 2, Apartament 15, Judet Galati, Romania, anunta inceperea implementarii proiectului cu titlul "CONSOLIDAREA POZIEsIEI PE PIAEsA A SC DIRA UTILAJE SRL", RUE 1124 si cod SMIS 157797. Proiectul se deruleaza in baza contractului de finantare Numarul 1/POC/4.1.1./AS/17.10.2022, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul ... citeste toata stirea