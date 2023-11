538.000Euro pentru Inovare si Colaborare Intersectoriala in Sectorul Creativ-CulturalProiectul FRIEND CCI, initiativa emblematica in sustinerea inovatiei si colaborarii in sectorul creativ-cultural, anunta cu entuziasm deschiderea celui de-al doilea apel de finantare pentru IMM-urile din Romania. Cu un buget total impresionant de 538.000Euro, disponibil pentru 5 tari, FRIEND CCI isi reinnoieste angajamentul de a impulsiona proiecte inovative si transformationale.Oferind finantari cuprinse ... citeste toata stirea