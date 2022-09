APEL DE SELECEsIE MASURA 04/6B - "Infrastructura sociala si economica europene" Sesiunea 1/2022, fonduri EURI Data publicarii: 30.09.2022

Asociatia Grupul de Actiune Locala Eremia Grigorescu 1863 Galati, cu sediul in orasul TARGU BUJOR , judetul Galati, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil in cadrul Masurii 19 in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 Romania, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala pe teritoriul format din oras TARGU BUJOR, comunele TULUCESTI, FOLTESTI, CUCA, FRUMUSITA, BANEASA, FIRTANESTI, VLADESTI, REDIU, MASTACANI, SCINTEIESTI, VINATORI. Anunta lansarea ... citeste toata stirea