APEL DE SELECEsIE (varianta simplificata) Data postarii: 11.11.2022

Asociatia Grupul de Actiune Locala Eremia Grigorescu 1863 Galati, cu sediul social in orasul TARGU BUJOR , judetul Galati si sediul administrativ in comuna Tulucesti, strada Primariei nr.12, beneficiar al ajutorului financiar nerambursabil in cadrul Masurii 19 in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 Romania, privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala pe teritoriul format din oras TARGU BUJOR, comunele TULUCESTI, FOLTESTI, CUCA, FRUMUSITA, BANEASA, ... citeste toata stirea