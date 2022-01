Apetitul in crestere al chinezilor pentru paine va duce la majorarea importurilor de grau

China va continua sa cumpere o parte din ce in ce mai mare din recolta mondiala de grau, dupa ce anul trecut importurile sale au atins un nivel record, in conditiile in care modificarea dietelor si extinderea clasei mijlocii vor fi principalele motoare ale cererii viitoare, transmite Bloomberg.Datele publicate de autoritatile vamale chineze arata ca in 2021 achizitiile de grau din strainatate au crescut cu 17% pana la aproximativ 9,8 milioane de tone. Utilizarea din ce in ce mai extinsa a ... citeste toata stirea