Aproape 16.447 de firme, dizolvate in primul semestru din 2022

Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 15,3%, in primele sase luni din acest an, pana la 16.447, fata de 14.265, in aceeasi perioada din 2021, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 3.078 de firme (in crestere cu 16,41%), si in judetele Ilfov (669, +22,75%), Cluj (794, +21,78%), Constanta (825, +21,5%) si Timis (725, +6,46%).La polul opus, cele mai putine dizolvari de firme au ... citeste toata stirea