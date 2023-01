Aproape 170.000 de persoane au primit indemnizatii pentru cresterea copilului in noiembrie 2022

Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost, in luna noiembrie 2022, de 169.659, in crestere cu 435 de persoane fata de octombrie, cand 169.224 de persoane au primit acest tip de beneficiu, conform datelor publicate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2022 au insumat 459,755 milioane de lei, in crestere cu aproximativ 7,03 milioane de lei fata de luna ... citeste toata stirea