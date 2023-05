15 elevi de liceu, din zona de Sud-Est a Romaniei, cu rezultate remarcabile la invatatura, se vor reuni in perioada 22-28 iunie 2023, la Vila Maison25 din 2 Mai, la prima editie a taberei antreprenoriale de vara pentru a dobandi parghiile necesare in a lua cele mai bune decizii personale.EMPREYouth este cel mai nou program al Asociatiei pentru Antreprenoriat din Romania, finantat in 2023 de catre Comunitatea Open Hub Creative Cluster, prin programul Leru.ro, magazinul online de fapte bune. ... citeste toata stirea