Atacurile cibernetice reprezinta cea mai mare amenintare pentru companii, in 2022

Numarul atacurilor cibernetice a crescut cu 37,7% in Europa, in perioada 2020 - 2021, o tendinta similara fiind consemnata si in Romania, unde, potrivit specialistilor, au fost inregistrate cu 31% mai multe atacuri cibernetice in 2021 fata de 2020, conform presedintelui Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban."La nivelul CCIR, pregatirea mediului de afaceri pentru a face fata atacurilor cibernetice a inceput sa devina o prioritate si avem in vedere organizarea, cu ... citeste toata stirea