Atentionare a UE in legatura cu sistemul de pensii din Romania!

Comisia Europeana a transmis o serie de precizari in ceea ce priveste reforma sistemului public de pensii din Romania. Astfel, se asteapta ca "Romania sa continue sa lucreze la implementarea reformei" sistemului public de pensii, care "va fi evaluata in contextul viitoarelor cereri de plata" ale tarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNNR), au declarat vineri surse din cadrul Executivului comunitar."Romania a prezentat un plan national de redresare si rezilienta (PNRR), ... citeste toata stirea