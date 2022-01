Averea celor mai bogati zece oameni din lume s-a dublat in timpul pandemiei

Averea celor mai bogati zece oameni din lume s-a dublat de la inceputul pandemiei de coronavirus, arata organizatia de caritate Oxfam, intr-un document publicat luni sub titlul "Inegalitatea ucide".Conform datelor preluate de dpa, in acelasi timp peste 160 de milioane de oameni au fost impinsi sub nivelul saraciei.Studiul publicat inaintea agendei Forumului Economic Mondial de la Davos sustine ca inegalitatile economice, de gen si rasiale, precum si cele intre tari "fac bucati lumea in care ... citeste toata stirea