Avertisment! Pretul carnii de porc va creste galopant

Vestea vine de la unul dintre cei mai mari fermieri din Romania, Dimitrie Musca, care avertizeaza ca pretul carnii de porc s-ar putea dubla in urmatoarea perioada, din cauza scumpirii energiei, a furajelor si din cauza pestei porcine africane, care a redus efectivele de animale, iar in tara s-ar mai produce doar 15% din consumul de carne. Directorul Combinatului Agroindustrial (CAI) Curtici, Dimitrie Musca, a declarat ca scumpirea alimentelor "are loc galopant", iar carnea de porc urmeaza sa se ... citeste toata stirea