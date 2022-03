AVERTISMENT UE: Fiti pregatiti sa pierdeti totii banii investiti in criptoactive!

Consumatorii risca sa-si piarda toti banii investiti in criptoactive si ar putea cadea prada escrocheriilor, au avertizat institutiile UE de supervizare, transmite Reuters.Potrivit unui comunicat comun publicat de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) si Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii Ocupationale (EIOPA), "consumatorii se confrunta cu posibilitatea extrem de reala de a-si pierde toti banii investiti in cazul in ... citeste toata stirea