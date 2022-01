Banca centrala a majorat dobanda cheie la 2% pe an

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat luni majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2022, si pastrarea controlului ferm asupra lichiditatii de pe piata monetara, informeaza banca centrala."Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 10 ianuarie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la ... citeste toata stirea