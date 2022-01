Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 4,3%, fata de un avans 4,5% previzionat in iunie 2021, conform raportului Bancii Mondiale "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects) publicat miercuri.Pentru 2023, Banca Mondiala prognozeaza o expansiune de 3,8% a PIB-ului Romaniei, fata de un avans de 3,9% previzionat in ... citeste toata stirea