BCR a luat initiativa de spijini refugiatii ucraineni, fiind prima banca din Romania care ofera posibilitatea de a schimba moneda ucraineana - hrivna sau grivna in lei."Incepand de astazi, oferim cetatenilor din Ucraina care ajung pe teritoriul Romaniei posibilitatea de a schimba grivne ucrainiene in lei romanesti in unitatile BCR. Ramanem aproape de cei care au nevoie de suportul ... citeste toata stirea