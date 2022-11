Black Friday 2022: Tranzactiile online cu cardul au crescut cu circa 27%

Numarul tranzactiilor online cu cardul a crescut cu aproximativ 27%, de "Black Friday 2022", comparativ cu editia precedenta, iar, in medie, romanii au cheltuit online circa 322 lei, arata datele publicate, joi, de un procesator de plati.Suma medie cheltuita de catre consumatorii romani, in editia din acest an a evenimentului reducerilor, a fost in scadere fata de 2021, cand s-a situat la aproape 370 lei, arata Netopia Payments.Potrivit sursei citate, in medie, s-au procesat 80 de ... citeste toata stirea