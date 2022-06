BNR: Avutia neta a populatiei s-a majorat cu 10% in 2021

Avutia neta a populatiei a continuat sa se majoreze intr-un ritm robust in cursul anului 2021, crescand cu 10%, iar activele imobiliare au fost responsabile pentru majoritatea cresterii, se mentioneaza in "Raportul asupra stabilitatii financiare", publicat de Banca Nationala a Romaniei.Potrivit datelor din raport, anul trecut averea neta a populatiei din Romania a depasit pragul de 2.600 de miliarde de lei."Avutia neta a populatiei a continuat sa se majoreze intr-un ritm robust in cursul ... citeste toata stirea