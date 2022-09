BNR lanseaza o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Gheorghe Petrascu (FOTO)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 5 septembrie 2022, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Gheorghe Petrascu.Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: Metal - Argint; Valoare nominala - 10 lei; Titlu - 999A; Forma - rotunda; Diametru - 37 mm; Greutate - 31,103 g; Cant - zimtat; Calitate - proof.Aversul monedei prezinta un fragment ... citeste toata stirea