BNR lanseaza o moneda din argint cu tema 350 de ani de la nasterea lui Ion Neculce (FOTO)

Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 16 mai 2022, o moneda din argint cu tema 350 de ani de la nasterea lui Ion Neculce. VEZI FOTO, in Galeria de imagini de mai jos!Moneda este din argint, are o valoare nominala de 10 lei, un titlu de 999‰, diametru de 37 mm, greutate - 31,103 g.Aversul monedei reda o imagine partiala a manastirii Putna si portretul domnitorului Stefan cel Mare, suprapuse peste un text extras din lucrarea lui Ion ... citeste toata stirea