Burse de peste 22.000 euro pentru tineri acordate de Uniunea Muzicienilor Interpreti din Romania

Uniunea Muzicienilor Interpreti din Romania a publicat lista bursierilor celei de-a noua editii a Concursului national de Burse.Concursul se desfasoara anual si se adreseaza tinerilor interpreti de muzica vocala si instrumentala, precum si dirijorilor cu varste cuprinse intre 12 si 26 de ani, elevi sau studenti in anul de studiu 2022 - 2023, care manifesta o inzestrare artistica de exceptie."La editia din acest an a Concursului Burselor UNIMIR am fost coplesiti de o participare exceptionala, ... citeste toata stirea