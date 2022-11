Care sunt cotele de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2023

Principalele noutati cu privire la cotele de TVA in vigoare de la 1 ianuarie 2023 se refera la:- Incepand cu data de 01.01.2023 se exclud de la cota de TVA de 9% bauturile alcoolice si bauturilor nealcoolice care se incadreaza la codurile NC 2202 10 00 si 2202 99. Tot cu aceeasi data se va aplica o cota de 9% TVA, in loc de 5%, pentru cazarea in sectorul hotelier, servicii restaurant, catering. De asemenea, cu o cota de 9% se vor taxa si ingrasamintele chimice si pesticidele chimice de tipul ... citeste toata stirea