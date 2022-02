Ce spune Marius Budai, ministrul Muncii, despre o noua lege a pensiilor in Romania

Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut declaratii despre eventualitatea punerii in aplicare a unei noi legi a pensiilor, in cadrul unui interviu acordat DC News."Daca discutam despre o noua lege a pensiilor, eu stiu perfect ce am scris in programul de guvernare, pentru ca am condus acel grup de negociere. Acolo scrie de eventual o imbunatatire a legii 127, de stabilirea unui nou calendar de aplicare a legii 127, dar si daca prin acel acord, consultanta de asistenta tehnica cu Banca Mondiala, ... citeste toata stirea