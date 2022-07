Cel putin 25 de spitale noi vor fi construite pana in 2026 cu fonduri din PNRR

Ministerul Sanatatii a publicat, in consultare publica, Metodologia de prioritizare a investitiilor in infrastructura publica de sanatate prin care vor fi selectate minimum 25 de obiective ce presupun constructia si dotarea de spitale, pana in 2026, cu fonduri din Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Metodologia de prioritizare a investitiilor in infrastructura publica de sanatate este aferenta "Componentei 12 - Sanatate, Investitiile 2.1 si 2.2. Infrastructura spitaliceasca ... citeste toata stirea