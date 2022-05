Cifra de afaceri din comertul cu ridicata a crescut cu 31,2% in primul trimestru

Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in termeni nominali, in perioada 1 ianuarie-31 martie 2022, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 31,2%, respectiv cu 29,3%, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica.Astfel, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si ... citeste toata stirea