Comerciantii de oua amendati cu peste 380.000 lei, intr-o singura zi, de ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de peste 380.000 de lei comerciantilor de oua in cadrul unor controale care au avut loc marti, 12 aprilie, se arata intr-un comunicat al institutiei.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) intensifica, in aceasta perioada supravegherea pietei, in ceea ce priveste comercializarea produselor preferate de romani, in perioada premergatoare Sarbatorilor pascale.Astfel, potrivit sursei citate, ca parte a ... citeste toata stirea