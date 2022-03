Comunicat de presa 07.03.2022

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura Galati in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvolaltare Durabila "Prut - Dunare" Galati (Romania) si Agentia de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana Cahul (Republica Moldova) a organizat in perioada 03 - 04.03.2022 la Galati evenimentul de Consultare Publica, in cadrul proiectului "Studiu de cercetare transfrontalier de valorificare a ecosistemelor in Lunca Joasa a Prutului Inferior", Cod 2SOFT/1. ... citeste toata stirea