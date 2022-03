Comunicat de presa 09.03.2022

Anunt finalizare proiect "Granturi pentru capital de lucru"PROTIMA SERV S.R.L.,PROTIMA SERV S.R.L., anunta finalizarea proiectului cu titlul "Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2 " proiect nr RUE Nr. M2-16472 din 09-09-2021 inscris in cadrul Masurii "Granturi pentru capital de lucru", instituita prin OUG nr 130/2020.Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand ... citeste toata stirea