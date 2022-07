Comunicat de presa 15.07.2022

Local River Clean - Up ( A.T1.1, D.T1.1.2)Actiuni comune pentru protectia mediului in bazinul Marii Negre - BeECOAsociatia PRO NATURA Galati anunta derularea activitatii "Local River Clean-Up" in cadrul proiectului "Actiuni comune pentru protectia mediului in bazinul Marii Negre - BeECO BSB-1107, proiect finantat prin Programul Operational Comun "Bazinul Marii Negre" 2014 - 2020, Instrumentul European de Vecinatate, Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate si ... citeste toata stirea