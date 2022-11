Comunicat de presa 25.11.2022

INCHIDEREA OFICIALA a proiectului"Actiuni comune pentru protectia mediului in bazinul Marii Negre - BeECO"Asociatia PRO NATURA Galati anunta inchiderea oficiala a proiectului "Actiuni comune pentru protectia mediului in bazinul Marii Negre - BeECO BSB-1107, proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Comun "Bazinul Marii Negre" 2014 - 2020, Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate si reducerea prin actiuni comune a deseurilor maritime in ... citeste toata stirea